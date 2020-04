Calciomercato Napoli Fabiàn Ruiz | Il Napoli deve guardarsi bene intorno: Real Madrid e Barcellona fanno davverso sul serio per Fabiàn Ruiz. L’uomo del prossimo calciomercato azzurro potrebbe essere proprio il centrocampista spagnolo che piace tanto in patria. Il Clasico potrebbe ripetersi anche sul mercato con proposte molto allettanti per il Napoli che però desidera tenersi stretto il proprio centrocampista.

Calciomercato Napoli: due nomi importanti per Fabiàn Ruiz

Acquistato per 30 milioni di euro due stagioni fa, Fabiàn Ruiz ha visto quasi triplicare il suo valore secondo le stime del Napoli. Il Manchester City si è già fatto sotto con un’offerta da 60 milioni di euro ma Aurelio De Laurentiis ha prontamente rifiutato. Il presidente azzurro ne chiede almeno 20 in più. Intanto, però, dalla Spagna arrivano offerte molto allettanti per il Napoli. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Real Madrid e Barcellona avrebbero messo sul piatto i cartellini di Luka Jovic e Ivan Rakitic per arrivare a Fabiàn Ruiz.

Notizie Napoli: De Laurentiis chiede una clausola da 180 milioni per Fabiàn

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli vuole provare a blindarlo prolungando il suo contratto fino al 2025. Al momento la trattativa sarebbe bloccata per un mancato accordo sulla clausola rescissoria. De Laurentiis vorrebbe inserirne una da 180 milioni di euro mentre il suo entourage la chiede più bassa.