Calciomercato Napoli, De Laurentiis ha scelto il futuro di Lozano

Il presidente degli azzurri, De Laurentiis, ha deciso di confermare Lozano per dargli una seconda possibilità in vista della nuova stagione.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis conferma Lozano

Lo stop del campionato provocato dal coronavirus non ferma il calciomercato. Ogni squadra in questo periodo inizia a programmare la stagione. Il Napoli, ad esempio, attraverso una decisione del suo presidente, Aurelio De Laurentiis, ha deciso di confermare l’attaccante Hirving Lozano.

L’analisi dell’affare

Mentre le offerte per Fabian tentano molto il patron azzurro, secondo quanto riferito dalla Rosea, dunque, si profila un futuro azzurro per Lozano, in seguito alla decisione presa da De Laurentiis. L’attaccante messicano, arrivato la scorsa estate dal Psv Eindhoven, per una cifra pari a 38 milioni di euro, è stato protagonista di alti e bassi. Dall’esordio con gol alla Juventus e dalle buone (anche se saltuarie) prestazioni con Ancelotti si è passati alle panchine con Gattuso, che senza neanche troppi giri di parole, anche in uscite in pubblico, ha fatto capire di non contare troppo su di lui.

Due estremi, che certificano il difficile adattamento al campionato italiano e che non gli hanno permesso di rispettare le forti aspettative sul suo conto. Le voci riguardanti le cessioni di Milik e Mertens e l’oneroso investimento (contratto di 5 a 4 milioni a stagione), potrebbero essere i motivi alla base della conferma. A patto che Gattuso riesca a trovare la giusta collocazione a Lozano, in modo che possa trovare la continuità giusta a livello di prestazione.