Calciomercato Napoli: Allan all’Everton con Lozano

Calciomercato Napoli: Allan via a fine campionato

Ultime Napoli, Allan potrebbe andar via. L’avventura del brasiliano sembra ormai giunta ai titolo di coda.

Il futuro del centrocampista potrebbe essere in Premier League ed in particolare all’Everton.

Carlo Ancelotti nella sua avventura in azzurro ha apprezzato particolarmente le doti di Allan e sta spingendo per averlo a sua disposizione anche a Liverpool.

Per gli azzurri il calciatore non è incedibile. Il Napoli secondo quanto riportato da ‘France Football’ davanti a un’offerta da 40 milioni di euro sarebbe pronto ad aprire la trattativa ma ad una condizione. La chiave per sbloccare l’affare però potrebbe essere la cessione anche di Hirving Lozano.

Se l’Everton accettasse di acquistare anche il messicano, infatti, la posizione del Napoli sarebbe ben diversa. Gli azzurri hanno fatto del calciatore l’acquisto più caro della loro storia, ma l’investimento ad oggi non ha ripagato ADL. L’ex PSV in azzurro non è riuscito a convincere in Italia.

Ultime Napoli: Lozano potrebbe finire in Premier

A volerlo a Napoli era stato proprio Ancelotti. Ecco perché quella di un suo trasferimento all’Everton non è solo un’idea. Il messicano in Premier potrebbe esplodere visto che giocherebbe in un campionato meno tattico della nostra Serie A.