Calciomercato Milan, Ibrahimovic verso una nuova esperienza: lo attende Felipe Melo

Calciomercato Milan Ibrahimovic Palmeiras | Le vie infinite del calciomercato potrebbero vedere Zlatan Ibrahimovic attraversare nuovamente i continenti e fermarsi di nuovo in America. Con il Milan non ci sono le basi per costruire il futuro, al momento sembra molto lontano il rinnovo del contratto e allora lo svedese inizia a guardarsi intorno.

Calciomercato Milan: Ibrahimovic si allontana

Non vuole smettere di calcare i campi da gioco e cerca nuove esperienze. In questo momento di stop generale è ancora in Svezia dove si sta allenando con l’Hammarby in attesa di tornare in Italia. Stando a quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’intesa con i rossoneri è molto lontana. Ibra chiede il rinnovo a 6 milioni annui, cifra che il Milan non gli può garantire senza qualificazione in Champions League. Allora le strade, riunitesi a gennaio, potrebbero di nuovo separarsi. E porterebbero alla stessa destinazione precedente, solo qualche kilometro più in là.

Notizie Milan: per Ibra c’è il Palmeiras di Felipe Melo

Felipe Melo ha chiamato Zlatan Ibrahimovic al Palmeiras per un colpo di calciomercato impressionante per il campionato paulista: il Milan è avvisato. Vuole fargli provare l’esperienza di alcuni degli stadi più caldi del mondo e provare a vincere la Copa Libertadores. In passato Zlatan Ibrahimovic avrebbe voluto portare con sé al Milan e poi al PSG il centrocampista brasiliano: oggi le strade potrebbero unirsi in Brasile.