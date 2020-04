Calciomercato Lazio, Milinkovic al Real Madrid per 70 milioni?

Tweet on Twitter

Calciomercato Lazio: Milinkovic, il Real resta in agguato

Calcio Mercato Lazio Milinkovic | E’ tempo di mercato in Serie A, dove le principali big del nostro campionato continuano ad andare avanti con le proprie operazioni. In particolare occhi puntati sulla Lazio, protagonista di una stagione da sogno, e che in estate sarà sicuramente impegnata a blindare i propri gioielli. Uno su tutti? Milinkovic-Savic, senza dubbio il più talentuoso e potente centrocampista dei bianconcelesti. Il serbo è sondato da tantissime squadre, e le pretendenti si sono andate a sommare nel corso dei mesi, a partire dalla scorsa sessione invernale. Il più pericoloso e temibile resta sempre il Real Madrid, ancora alla finestra, e intenzionato a sferrare l’assalto decisivo.

Intanto dalla Spagna filtrano delle notizie molto importanti sull’affare: stando a quanto riportato da Don Balon, i Blancos starebbero davvero pensando concretamente a Milinkovic, e sarebbero pronti ad investire 70 milioni di euro. Ebbene si, perchè il prezzo fissato inizialmente da Lotito (100 milioni) è destinato a scendere, soprattutto vista l’Emergenza Coronavirus.

Milinkovic-Savic: altre due big su di lui

Il Real Madrid starebbe davvero pensando all’investimento Milinkovic, ma allo stesso tempo la Lazio dovrà guardarsi le spalle da altre due pretendenti: si tratta di due big, una dalla Premier o una dalla Francia. Ecco i dettagli.