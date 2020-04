Calciomercato Lazio, Gotze sarà un colpo stile “Klose”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Come Miro nel 2011 così la Lazio può trovare nella stella tedesca, 10 anni dopo, un grandissimo colpo di mercato. Senza dimenticare che prendere Mario Gotze, significherebbe anche fare uno sgarbo alla Roma…

Calcio mercato Lazio, pronto l’acquisto di Gotze

Anche questa volta è un tedesco, anche questa volta a parametro 0. All’epoca fu un po’ più facile di adesso, visto che quando arrivò il bomber teutonico aveva già 33 anni: stavolta battere la folta concorrenza per arrivare a colui che ha deciso i Mondiali del 2014 sarebbe un’impresa ardua. Ma Lotito e Tare ci vogliono provare. Funny story: in quella finale fu proprio Klose a dare il cambio all’esterno, augurandogli di segnare mentre avveniva la sostituzione. Auspicio migliore di questo non potrebbe esserci.

IN AGGIORNAMENTO