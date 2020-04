Calciomercato Juventus, Van de Beek ancora nel mirino: si parlerà con Raiola

Calciomercato Juventus: Van de Beek può arrivare in bianconero

Calcio Mercato Juventus | La Juventus continua il suo calciomercato, e lo fa osservando ancora una volta qualche giovane interessante sparso per l’Europa. I bianconeri vorrebbero andare a rinforzare vari reparti, e soprattutto quello di centrocampo, dove più di qualche elemento potrebbe partire, e dove servirà una rinfrescata. Nel mirino ci sono diversi profili, ma uno in particolare continua a suscitare grande interesse: Donny Van de Beek, giovane dell’Ajax che ha già fatto vedere cose importanti sia in patria che in Europa. Un suo gol condannò proprio i bianconeri in Champions League, e adesso il suo destino potrebbe incrociarsi ancora una volta con la squadra di Torino.

Trattativa molto complicata, ma non impossibile, vista soprattutto la mediazione con Raiola, agente del giocatore. Il procuratore ha già avuto modo di trattare con la Juventus in più occasioni, che possa portare un altro suo gioiello alla corte di Agnelli? A riportare la notizia cm.com.

Juventus-Van de Beek: Real terzo incomodo

Van de Beek è in assoluto uno dei migliori prospetti del calcio europeo, e un suo arrivo in bianconero avrebbe sicuramente del clamoroso. Occhio però anche ad un’altra pretendente fortissima nell’affare: il Real Madrid. I Blancos tengono d’occhio il giovane e sfidano la Vecchia Signora.