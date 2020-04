Calciomercato Juventus, Pogba più vicino: lo United frena sul rinnovo

Calciomercato Juventus: Pogba, niente prolungamento con lo United

Calcio Mercato Juventus Pogba | Il mercato europeo continua ad andare avanti ad altissimi ritmi, e in queste ultime settimane le big di ogni campionato stanno cercando rinforzi in vista della prossima stagione. Tantissimi top player in ballo, tra cui Paul Pogba, attualmente in forza al Manchester United, e continuamente cercato da varie pretendenti. La Juventus ovviamente è sempre in agguato, e vorrebbe a tutti i costi riportare il centrocampista francese a Torino, piazza che lo ha visto crescere ed esplodere a livello internazionale.

La trattativa è complicata più di sempre, ma nelle ultime ore è arrivata una notizia molto importante e positiva dall’Inghilterra: stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, il club inglese avrebbe deciso di non esercitare l’opzione di rinnovo inserita nel contratto del francese che sposterebbe la scadenza dal 2021 al 2022. I Red Devils infatti vorrebbero evitare l’ulteriore accentuarsi delle voci di mercato sul giocatore. Pogba a gennaio 2021 potrebbe dunque accordarsi a parametor zero per un’altra squadra. I bianconeri restano vigili.

News Juventus: Pogba, sfida in estate con il Real?

Il futuro di Pogba resta comunque ancorato alla prossima sessione estiva, dove anche il Real Madrid, oltre ai bianconeri, proverà a dire la sua nell’affare. Possibile infatti che possa esserci un duello a suon di offerte. Non dimentichiamo poi anche di un’altra big italiana interessata, i dettagli.