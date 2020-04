Calciomercato Juventus, per Pogba spunta di nuovo l’Inter

Sarà la trattativa dell’estate? In attesa di capire quanto durerà la prossima sessione di calciomercato, ormai una cosa è chiara: neanche l’epidemia può bloccare i grandi club come Juventus ed Inter dall’assalto a Paul Pogba.

Calcio mercato Juve, assalto Inter per il francese

Della Juventus abbiamo detto negli ultimi giorni: il piano c’è, servirà solo guardarsi dalla concorrenza. Che secondo Tuttosport vede ancora l’Inter mettersi di traverso. Antonio Conte stravede per lui, visto che l’ha già allenato. E a 10 anni dal passaggio di Balotelli al Manchester City, Mino Raiola ha di nuovo voglia di fare affare con l’Inter. Secondo il quotidiano in questi giorni Marotta ed il super-procuratore ne stanno parlando, anche a margine di un altro grande colpo quale il ritorno di Moise Kean dall’Everton.

I dettagli dell’affare per l’Inter

A differenza della Juventus, la Beneamata può contare su dei rapporti ottimi coi Red Devils. Da un lato ci sono infatti i mancati affari Mandzukic e Dybala, risalenti alla scorsa estate, saltati con qualche polemica di troppo. Dall’altro ci sono invece gli affari Lukaku e Young, che hanno fatto tutti felici e contenti. Dal punto di vista economico è chiaro che serviranno almeno 100 milioni per il suo cartellino, ma le parti di mettereanno a lavorare di buona lena per studiare soluzioni alternative. Il problem più grande forse è l’ingaggio: il più pagato in rosa è al momento Eriksen coi suoi 7,5 milioni più bonus; con ogni probabilità servirà almeno il doppio per convincere Pogba.