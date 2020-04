Calciomercato Juventus, Milik vicinissimo: settimana prossima si può chiudere

Calciomercato Juventus: Milik ad un passo dai bianconeri, notizia dalla Spagna

Calcio Mercato Juventus Milik | Un mercato davvero infuocato quello di Serie A, dove le big del nostro campionato non stanno perdendo un attimo per cercare rinforzi per l’estate. La Juventus in particolare continua ad andare a caccia di una punta, e tra i tanti nomi spuntati in settimana, ha suscitato parecchio interesse quello di Milik. Il centravanti polacco potrebbe essere giunto al capolinea con la maglia del Napoli, e Sarri conoscendolo bene vorrebbe portarlo con se a Torino.

Un’idea più che concreta, e che addirittura per molti si concretizzerà nel breve termine. Proprio dalla Spagna infatti, è arrivata una notizia clamorosa: stando a quanto riportato da Todofichajes, pare che la trattativa tra Milik e la Juventus sia ormai ad uno stato avanzato. L’affare da 40 milioni di euro potrebbe inoltre chiudersi già settimana prossima.

News Juventus: Milik, ci sono altre pretendenti

Milik sembra vicinissimo alla Juventus, e da qui a breve la trattativa potrebbe concretizzarsi totalmente. Le voci circolate negli ultimi giorni sono state davvero tante, ma quello che è certo è che l’attaccante polacco è cercato da tantissime squadre. Occhio infatti anche all’assalto estero del Chelsea: ecco come i Blues possono impensierire il club bianconero