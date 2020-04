Calciomercato Juventus, Mandragora potrebbe restare: Sarri valuta

Rolando Mandragora fino a questo momento è sempre rimasta nell’orbita Juventus, senza mai sbarcare davvero però a Torino: nel prossimo futuro tuttavia potrebbe aprirsi qualche spazio per lui, Sarri permettendo.

Mercato Juventus, il futuro di Mandragora

Le pretendenti come al solito non mancano: nonostante sia molto giovane (classe ’97), il giovane centrocampista ha già cambiato molte maglie e accumulato una certa esperienza in piazze diverse. Udinese, Genoa, Crotone: che sia invece arrivata la volta buona di un trasferimento definitivo a Torino? Lo afferma Tuttosport, che ricorda come lo spogliatoio bianconero sia stato soltanto annusato dal giocatore napoletano, senza mai però avere la concreta possibilità di stabilirvisi.

Oggi però le cose sono cambiate: la Vecchia Signora si guarda intorno e si è scoperta particolamente fragile proprio a centrocampo. Pjanic non ha ancora una collocazioni, e i nuovi acquisti Rabiot e Ramsey, pur se di indiscusso valore, sono chiaramente più vicini al modo d’intendere il calcio di Allegri che non Sarri. Proprio il tecnico napoletano è la chiave di tutto oggi. Il tecnico bianconero lo studierà, poi dovrà eventualmente arrendersi ai giri di valzer del mercato.