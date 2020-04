Calciomercato, tra Juventus e Inter irrompe il Barcellona su Tonali

Calciomercato Inter Juventus Tonali Barcellona | Inter e Juventus si sfidano in campo e sul mercato. Per la prossima stagione si contendono più di un obiettivo, soprattutto a centrocampo. Ad entrambe piacciono Paul Pogba e Sandro Tonali. Assicurarsi uno dei due sarebbe sicuramente una mossa importante per uno dei due club che toglierebbero la possibilità all’altra società di rinforzarsi.

Notizie Inter-Juve: su Tonali c’è anche top club stranieri

Ma potrebbero anche restare entrambe con un pugno di mosche. Non sono gli unici club sui due centrocampisti. Paul Pogba è da sempre nel mirino di Real Madrid e PSG che in estate potrebbero pensare di affondare il colpo. E su Sandro Tonali ci sono pretendenti straniere. Il PSG si è fatto sotto con il Brescia, presentando un’offerta molto importante ma non è il solo club non italiano a puntare il giovane centrocampista.

Calciomercato Inter-Juventus: il Barcellona si fionda su Tonali

Stando a quanto si legge nelle pagine del Corriere della Sera, anche il Barcellona di Quique Setien sarebbe pronto a fare follie per il classe 2000 del Brescia. I blaugrana sono pronti a mettere sul piatto un’offerta da 60 milioni di euro cash, più il cartellino di due giovani calciatori della cantera. Un’offerta che potrebbe far vacillare, e non poco, la volontà di Cellino di trattenerlo, soprattutto se per il Brescia dovesse diventare realtà la retrocessione in Serie B.