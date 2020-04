Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus Ferran Torres | La Juventus è alla continua ricerca di nomi per il futuro. Per la prossima stagione studia come migliorare il centrocampo e il primo nome sulla lista è quello di Paul Pogba. Il francese ha tanto mercato e nel frattempo la Juventus studia altri profili adatti alla propria politica. Ferran Torres, centrocampista del Valencia, è uno dei calciatori più seguiti da Fabio Paratici e nella prossima finestra di calciomercato potrebbe tentare l’affondo.

Calciomercato Juventus, Ferran Torres piace a mezza Europa

Anche in questo caso, però, non manca la concorrenza. Dai maggiori campionati europei sono arrivate offerte all’entourage del ventenne trequartista del Valencia. Non ha rinnovato ancora il suo contratto che scadrà nel 2021 e fa gola a molti club. La Juventus sa che deve fronteggiare la concorrenza di Borussia Dortmund, Liverpool e Real Madrid ma nelle ultime settimane si è fatto sotto anche il Bayern Monaco, pronto a sbaragliare la concorrenza.

Notizie Juve, il Bayern Monaco alza la posta: offerta super al centrocampista

Stando a quanto riferisce golsmedia.com, i bavaresi sarebbero pronti a mettere sul piatto un’offerta da 3 milioni di euro netti a stagione. Ciò potrebbe far vacillare la linea della trattativa verso Monaco e chiudere ogni possibilità agli altri club. La Juventus, dunque, dovrà ben guardarsi intorno e accelerare il passo se deciderà di puntare sul giovanissimo spagnolo.