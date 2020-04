Calciomercato Inter, Vertonghen apre: “Futuro? Serie A nella mia lista”

Calciomercato Inter: si punta Vertonghen per l’estate

Calcio Mercato Inter Vertonghen | La Serie A è attualmente ferma, ma quello che non si ferma mai è il mercato, che in queste ultime settimane continua più che mai. Le big del nostro campionato vogliono rinforzarsi per alzare l’asticella, e soprattutto l’Inter si sta dimostranto come una delle squadre più attive sulla questione. Ausilio e Marotta sono a caccia di un centrale di difesa forte e con esperienza, e nelle ultime settimane si è riscaldata molto la pista Vertonghen, belga in forza al Tottenham. Il giocatore con ogni probabilità terminerà la sua esperienza inglese, e andando in scadenza diventerà una preda molto ambita. I nerazzurri vorrebbero assicurarselo, e intanto lo stesso difensore apre ad un arrivo in Italia. Queste le sue parole riportate da Sport Mediaset:

“La Serie A, così come il campionato spagnolo, è nella mia lista. Voglio firmare per il club giusto, vorrei giocare ancora qualche anno ad alti livelli e disputare competizioni europee”

News Inter: Vertonghen convinto da Lukaku?

Vertonghen resta l’obiettivo principale per la difesa dell’Inter, ma la trattativa non sarà affatto semplice. Il difensore belga è cercato da tante squadre, e tra queste pare ci sia anche qualche italiana. I nerazzurri però hanno una carta a loro favore: Romelu Lukaku.