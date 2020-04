Calciomercato Inter, Lautaro Martinez vede solo Barça: non rinnova

Calciomercato Inter, nerazzurri con le spalle al muro: Lautaro Martinez vuole il Barcellona di Messi

Calciomercato Inter – Lautaro Martinez | E’ un momento di riflessione quello che sta vivendo il centravanti argentino del club nerazzurro, Lautaro Martinez. Dopo soli due anni potrebbe dire addio all’Inter, perché le voci che lo accostano al Barcellona sono sempre più insistenti. Dubbi in merito alla permanenza, con il sogno di giocare assieme al suo connazionale, Lionel Messi, che si fa sempre più concreto. Il ‘toro’ esprimerà le proprie volontà alla propria società e, assieme alla presidenza, si capirà di più su quello che è il suo futuro. I colleghi di Fantacalcio.it fanno sapere che tra le intenzioni dello stesso giocatore, potrebbe non esserci, appunto, la volontà di restare all’Inter.

Ultime Inter, altro che rinnovo: Lautaro Martinez pensa solo al Barcellona

All’interno del particolare contratto stipulato con l’Inter, prende rilevanza la clausola rescissoria fissata a 111 milioni di euro, che la società di Suning vorrebbe togliere per evitare la cessione tramite quella. La stessa, è applicabile soltanto tra i 15 giorni che vanno dal primo di luglio, fino al 15 dello stesso mese e, la cancellazione di questo stesso contratto, trovando il rinnovo, cambierebbe le carte in tavola per l’Inter. Ma ecco, Lautaro Martinez non avrebbe alcuna intenzione di dire ‘sì’ ad un nuovo contratto. La proposta incredibile, attraverso l’offerta monstre, avrebbe toccato i circa 7 milioni di euro di ingaggio. E, Lautaro Martinez, non vede l’ora di giocare al Camp Nou.