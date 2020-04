Calciomercato Inter: Gnonto ceduto allo Zurigo (UFFICIALE)

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Gnonto passa allo Zurigo: arriva l’annuncio ufficiale

Calciomercato Inter – Gnonto | Il giovanissimo attaccante della formazione Primavera del club nerazzurro è stato ceduto agli svizzeri dello Zurigo. Sì, il Covid-19 non ferma il mercato e quelli che sono gli accordi già trovati tra il club svizzero e l’Inter, prima dello scoppio dell’epidemia legata al virus. Il classe 2003 è un attaccante italo-ivoriano molto promettente ed è stato però ceduto alla società di Zurigo, a titolo definitivo. Accordo trovato per i prossimi tre anni, che gli permetteranno di muovere i primi passi da professionista della Super League svizzera.

News Inter, ceduto il giovane Gnonto: arriva il comunicato ufficiale dello Zurigo

“Prima dell’emergenza legata al Coronavirus, lo Zurigo aveva già trovato un accordo con l’attaccante dell’Inter, Degnand Wilfried Gnonto. Nella giornata di ieri è stato completato il suo passaggio per la prossima stagione, trasferendosi dall’Inter allo Zurigo e firmando un contratto valido fino all’estate del 2023″. Questo è quanto appare sul sito ufficiale del club svizzero, che annuncia così il nuovo perno, giovanissimo, per il proprio reparto offensivo. Gnonto lascia l’Inter dopo una lunga esperienza tra le fila nerazzurre. Era stato tra i protagonisti degli azzurrini dell’Under 17, nel Mondiale disputato dall’Italia, trovando ben 3 reti in quattro apparizioni. La giovane punta aveva anche trovato tre presente nella UEFA Youth League, con la maglia dell’Inter.