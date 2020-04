Calciomercato Inter Lautaro Martinez | La vicenda legata al futuro di Lautaro Martinez potrebbe concludersi con un lieto fine per l’Inter. Javier Zanetti, vicepresidente nerazzurro, ha parlato della permanenza dell’attaccante argentino nonostante il forte interesse del Barcellona.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez può restare: la mossa del Barcellona

Da settimane ormai si parla di un futuro in blaugrana per il Toro dell’Inter. Le parole di Lionel Messi e Luis Suarez a favore di Lautaro, poi, hanno acuito le possibilità di vederlo al Camp Nou a partire dalla prossima stagione. Inoltre la clausola di 111 milioni di euro non spaventerebbe particolarmente la dirigenza catalana ma ad oggi non è più così certo l’addio di Martinez all’Inter. Dopo le parole di Javier Zanetti il Barcellona ha iniziato a valutare altri profili.

News Inter, il Barcellona si fionda su Werner

Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe individuato in Timo Werner il possibile nuovo centravanti. Il centravanti del Lipsia ha il contratto in scadenza nel 2023 ed è seguito anche dal Liverpool. L’Inter aveva pensato anche a lui per sostituire un’eventuale partenza di Lautaro Martinez ma ad oggi è più probabile una permanenza dell’attaccante argentino. Il valore dell’attaccante tedesco è di 60 milioni secondo la clausola rescissoria presente nel suo contratta, valida, però, solo per un’altra settimana secondo quanto riferisce Sport Bild. Dopodiché servirà molto di più per strapparlo al Lipsia.