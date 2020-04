Calciomercato Inter, Alonso tentato dai nerazzurri: Conte lo ha quasi convinto

Calciomercato Inter: Marcos Alonso più vicino

Calcio Mercato Inter Alonso | L’Inter vuole rinforzare le proprie corsie, e nel mirino continua ad esserci Marcos Alonso, terzino spagnolo in forza al Chelsea ed ex Fiorentina. Il giocatore dei Blues piace tantissimo a Conte, il quale lo ha già allenato qualche anno fa, e che lo vorrebbe di nuovo al suo fianco per provare a vincere ancora una volta insieme. Un’operazione non facile però, specie viste le intenzioni del club inglese, per nulla propenso a lasciar partire il proprio giocatore. I nerazurri però non mollano affatto, anzi cercano in tutti i modi di convincere il ragazzo, il quale nelle ultime ore è apparso parecchio tentato dall’idea di tornare in Italia.

Stando a quanto riportato da InterNews, Alonso avrebbe già dato segni di gradimento per la pista Inter, specie vista la presenza del suo ex tecnico Conte. Quest’ultimo continua a dettare legge nel mercato nerazzurro, ora come non mai in attesa di conoscere i prossimi scenari estivi.

Ultime Inter: Palmieri alternativa ad Alonso?

Alonso è un nome caldo in orbita Inter, così come Emerson Palmieri, suo collega al Chelsea e altro giocatore molto interessante. L’italo-brasiliano resta la vera alternativa, ma in questo caso i nerazzurro dovranno guardarsi le spalle da un’altra italiana, ecco chi.