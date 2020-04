Calciomercato Brescia, Cellino: “Tengo Tonali un altro anno”

Ultime Brescia | Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Radio Sportiva:

Notizie Brescia, parla Cellino

“Mi sento bene anche se ho avuto il virus dopo il risultato negativo ai tamponi e positivo all’esame, sono segregato in camera. Io vivo una realtà completamente diversa da altre regioni, per quello che vedo qui è assurdo pensare di riprendere il campionato, chi vive in altre regioni sottovaluta il rischio.

Io ho rispetto per i lombardi, sappiamo tutti che dal punto di visto economico vorremmo riprendere, ma solo se ci sono i presupposti della sicurezza che sappiamo già non ci sono. Cert oche vorrei che si tornasse in campo, ma aspettiamo che il governo si esprima su questa diatriba.

Sembra che io non voglia giocare perché sono ultimo in classifica e non voglio retrocedere, ma il messaggio arrogante della Lega io non lo condivido. Impensabile andare oltre il 30 di giugno tra contratti in scadenza e bilanci, il campionato è già di fatto annullato, perché falsato.

Bisognerebbe pensare già dalla prossima stagione a prescindere dalla categoria, stiamo forzando la ripresa in momenti in cui è tecnicamente impossibile giocare: è imbarazzante pensarlo.