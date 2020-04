Torricelli su Inter e Juventus: “Ero nerazzurro, ma ho vinto grazie alla Juve

Inter e Juventus, la faida interna di Moreno Torricelli: “Io interista, ma per fortuna poi è arrivata la Juve”

Torricelli su Inter e Juventus: ha svelato di essere stato un tifoso interista, l’ex terzino dei bianconeri, Moreno Torricelli. Alla Juventus dal 1992, per sei lunghi anni, in cui ha vinto praticamente tutto. Champions League (ultima della storia juventina), scudetti, coppe italia, supercoppa italiana ed europea e anche la soddisfazione della vecchia Coppa Uefa. Insomma, un palmarés tutto da potersene vantare. Torricelli diventa un beniamino dei tifosi bianconeri, ma il suo passato da tifoso si appoggia ai rivali dell’Inter. Lo ha confessato proprio oggi, ai microfoni di Casa Juventibus. Senza troppi indugi, ha svelato di essere stato un tifoso dell’Inter, sostituendo il tifo alla passione poi nata per icolori della Juve.

News Juventus, le parole di Moreno Torricelli

“Ero un tifoso dell’Inter, poi per fortuna è arrivata la Juventus nel mio destino”. Sono le parole in video-call di Moreno Torricelli. L’ex difensore del club bianconero ha svelato il particolarissimo retroscena sulla sua carriera. La sua passione per i colori nerazzurri, si sono trasformati in quelli bianconeri, dopo gli anni importanti vissuti con la maglia dei piemontesi. “Ciò che mi sono sempre detto è: menomale che la Juventus è arrivata! Io nasco interista, senza la Juve non avrei vinto un ca**o“. Parole molto forti da parte dell’ex calciatore, che non saranno piaciute all’ambiente nerazzurro.