Spadafora: “Il calcio non è l’unico sport e non c’è solo la Serie A”

Ultime Serie A | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della possibile ripresa del campionato e non solo nel corso del suo intervento al Senato:

“Sono convinto che nel decreto che ci apprestiamo ad approvare troveremo ulteriori risorse per consentire un bonus di 600 euro per i collaboratori tecnici, questo deve arrivare non solo a tutti i collaboratori sportivi che a marzo ne hanno fatto richiesta, mapotrebbe essere assolutamente esteso anche a tutti i collaboratori per il mese di aprile”.

Le parole di Spadafora

“I media si concentrano prevalentemente in queste ore sul calcio, sulla ripresa o meno dei campionati. Il calcio ha un giusto valore che gli va dato, anche di azienda in qualche modo economica per i flussi finanziari che produce, ma lo sport non è solo il calcio. Anche il calcio non è solo la Serie A.