Ultime ripresa Serie A Spadafora | Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha annunciato attraverso un comunicato la fine del vertice per quanto riguarda il campionato di Serie A e la sua ripresa. Nessuna decisione è stata ancora presa, prima si avrà un confronto con il Ministro della Salute e poi ci saranno disposizioni per quanto riguarda allenamenti e poi la stagione.

Queste le parole del Ministro Spadafora che ha comunicato tutto con una nota ufficiale.

Si è da poco conclusa la riunione in video conferenza tra il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e tutte le componenti della FIGC in merito al Protocollo elaborato dalla Commissione medico scientifica della Federazione. La riunione, che è durata dalle 12 alle 14, ha permesso di approfondire gli aspetti legati alla possibile ripresa degli allenamenti nella massima sicurezza per atleti e tecnici delle società sportive.

Al termine dell’incontro il Ministro Spadafora ha così commentato:

“Ringrazio tutti i partecipanti alla riunione: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.

Alla riunione hanno partecipato:

Gabriele Gravina , Presidente F.I.G.C.;

, Presidente F.I.G.C.; Marco Brunelli , Segretario Generale F.I.G.C.;

, Segretario Generale F.I.G.C.; Cosimo Sibilia , Vice Presidente Vicario FIGC e Presidente Lega Nazionale Dilettanti;

, Vice Presidente Vicario FIGC e Presidente Lega Nazionale Dilettanti; Renzo Ulivieri , Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio;

, Presidente Associazione Italiana Allenatori Calcio; Paolo Dal Pino , Presidente Lega Calcio serie “A”;

, Presidente Lega Calcio serie “A”; Paolo Balata , Presidente Lega Calcio serie “B”;

, Presidente Lega Calcio serie “B”; Francesco Ghirelli , Presidente Lega Pro;

, Presidente Lega Pro; Damiano Tommasi , Presidente Associazione Italiana Calciatori;

, Presidente Associazione Italiana Calciatori; Marcello Nicchi , Presidente Associazione Italiana Arbitri;

, Presidente Associazione Italiana Arbitri; Maurizio Casasco , Presidente Federazione Medico Sportiva;

, Presidente Federazione Medico Sportiva; Paolo Zeppilli , Presidente Commissione Medico Scientifica della F.I.G.C.;

, Presidente Commissione Medico Scientifica della F.I.G.C.; Francesco Vaia, Esperto della Commissione.