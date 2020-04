Ripresa campionati Serie A, arriva la nota di Spadafora

Ripresa Serie A Spadafora ultime | In queste ore si è concluso l’incontro tra Serie A e Governo per la ripresa del campionato italiano. Lega di Serie A e il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora hanno diramato con un comunicato l’evolversi della faccenda. Ancora nessuna decisione è stata presa. Nei prossimi giorni ci sarà un confronto con il Ministro della Salute per poi dare le nuove disposizioni per la ripresa agli allenamenti e al continuo della stagione in corso. Intanto, per Onefootball, il comunicato di Spadafora annuncia una fumata nera per il continuo della stagione calcistica.

Ripresa Serie A, terminato il vertice tra con il Governo: fumata nera

L’intenzione è quella di riprendere con gli allenamenti dal 4 maggio per riprendere nuovamente la stagione tra fine maggio e inizio giugno. Intanto, sono ancora diversi i punti in sospeso e che hanno fatto sì che (come riporta Onefootball) ci sia stata una fumata nera e priva di decisioni nella giornata di oggi. Il tutto riguarda la sicurezza degli allenamenti dei prossimi giorni. Ci sono seri dubbi sulle strutture dei club di Serie A, dato che non tutte hanno strutture adeguate per permettere ritiri prolungati e in sicurezza. Un altro nodo importante è quello che riguarda i prestiti e contratti in scadenza il 30 giugno. Questi andrebbero prolungati, ma essendo contratti difficilmente si potrà intervenire per modificarli. Infine, in caso di nuovi contagi ci sarebbero nuovi rischi e i club non hanno intenzione di prendersene carico.