Oroscopo di domani 23 aprile: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo giovedì.

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. In questo giovedì la Luna tocca il settore delle finanze. Periodo poco florido per tutti, bisogna ricollegarsi alla vita prima di quando è accaduto tutto questo. Alcuni progetti che erano rimasti bloccati potranno ripartire nei prossimi due mesi. Non esporti troppo.

Toro. Il fatto che la Luna sia attiva è importante. Giove è favorevole e quindi puoi trovare la quadratura del cerchio. Puoi vivere in una situazione di maggiore intensità per i rapporti interpersonali. Costruisci qualcosa di più.

Gemelli. In amore dovete stare attenti a non desiderare una persona stando con qualcun altro. Non vivere situazioni sentimentali troppo difficili. Cielo complicato per le questioni di lavoro. Saturno in trigono, entro giugno si risolverà un problema o firmerà un accordo.

Cancro. In questo giovedì potrai contare sulla Luna favorevole, anche se Giove è opposto. Tutto si è sbloccato. Alcune questioni di carattere lavorativo sono ancora da divenire. Sei pronto a ripartire e sei motivato.

Leone. Hai bisogno di un po’ di coraggio. Strano a dirsi perché di solito sei proprio tu che infondi coraggio a tutti. Non è facile trovare un po’ di tranquillità. Non prendere tutto di petto nelle prossime 48 ore.

Vergine. In queste 48 ore hai una forza eccezionale! Mi auguro che sia anche una giornata di contatti positivi. Quello che è stato archiviato o messo da parte torna attivo. Alcune piccole incomprensioni possono essere superate. Puoi avere successo personale. Ombre in amore e famiglia per un problema pesante.

Oroscopo Paolo Fox oggi

Oroscopo Paolo Fox 23 aprile 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Dopo un inizio di settimana pesante ritrovi una grande grinta. Da questo punto di vista risulti essere anche sorprendente perché così come passi dei periodi in cui non ti esprimi e magari sembri timido, improvvisamente ritrovi grinta. Se necessario mandi tutti a quel paese.

Scorpione. In queste 48 ore devi stare attento nei rapporti con Acquario e Leone. Classica giornata dove si può perdere la pazienza. Consiglio di essere cauti anche nei rapporti lavorativi.

Sagittario. Senti che è arrivato il momento di rinascere e questo può essere evidente per le questioni di lavoro e pratiche, mentre in amore c’è un piccolo o grande conflitto. Non tutti sono facili da gestire. Bisogna stare attenti.

Capricorno. All’orizzonte c’è una vittoria! Queste 48 ore potrebbero anche annunciare un primo passo verso una bella soluzione. Persino chi era rimasto indeciso avrà qualcosa in più. Si può sbloccare qualcosa di pratico.

Acquario. Se l’amore va abbastanza bene a livello lavorativo ci sono tormenti. Momento di grandi indecisioni, forse anche il lavoro deve essere gestito con molta prudenza. Situazione di grande affaticamento. Grande ribellione da gestire dentro te.

Pesci. Venere dissonante, bisogna parlare chiaro. Vengono alla luce piccoli problemi e situazioni difficili. Sei una persona che vive di emozioni, quando ci sono questi problemi resti con te stesso. Questione familiare o sentimentale che preoccupa. Si recupera entro maggio.