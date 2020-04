Milan, Ibra resta? La decisione a fine campionato

Ultime Milan, si attende il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri sono in attesa dei loro calciatori volati via nelle rispettive patrie.

Zlatan è in Svezia e sta pensando di tornare. Nel suo paese il governo ha optato per una linea di contrasto morbida contro il Covid-19. Il lockdown non c’è. Certo, sono vietati assembramenti oltre le cinquanta persone, le università hanno e ci sono restrizioni ma chi fa sport può allenarsi normalmente.

Tuttavia anche per Ibra, appena il calciatore rimetterà piede in Italia, scatterà il periodo di isolamento domiciliare previsto dalle normative, prima di tornare a lavorare a Milanello. La sua volontà di base, peraltro, sarebbe quella di chiudere al meglio possibile la stagione per far contenti i tifosi e lasciarsi “bene”.

Ultime Milan: rinnovo?

Per questo non ci sarà nessuna risoluzione anticipata del contratto. Mentre per quanto riguarda l’eventuale rinnovo, si vedrà a fine stagione. Lo svedese non ha ricevuto alcuna proposta e quando tornerà in Italia incontrerà l’a.d. Gazidis. Dalla proprietà circola la notizia che nulla potrà essere deciso prima che si concluda il campionato. E allora Zlatan prosegue ad allenarsi con il «suo» Hammarby e aspetta di tornare in Italia per mettere in chiaro sul campo quanto ancora può dare a questo Milan.