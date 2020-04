Notizie Juventus: per Buffon pronto il rinnovo

Ultime Juventus, Buffon resterà in bianconero. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere bianconero potrebbe prolungare ancora il contratto con la Juve.

Buffon è insieme a Giorgio Chiellini l’unico giocatore di Madama col contratto in scadenza nel 2020 e, come per il numero 3, resterà a Torino anche il prossimo anno. Tutto è già stato pianificato mesi fa. Gigi è un punto fermo e con il rinnovo arriverà a 26 stagioni tra i professionisti.

In questi mesi dal campo il portiere ha ottenuto risposte positive, come raccontano gli 11 gettoni stagionali (di cui 7 in A, che gli hanno permesso di agganciare Paolo Maldini, recordman di presenze in campionato, una in Champions League e 3 in Coppa Italia) con un bilancio di 9 vittorie e 2 pari e una media voto importante.

Juve: Buffon per un altro anno

Queste risposte che hanno convinto anche Maurizio Sarri, con cui l’intesa è stata immediata. Così a gennaio il club lo ha chiamato per firmare per un altro anno.

L’amicizia con Agnelli è importante, per questo non si è nemmeno parlato di cifre, perché i soldi tra due persone che si fidano l’uno dell’altro sono l’ultimo dei problemi. Buffon guadagnerà più o meno quanto l’ultima stagione (1.5 milioni di euro all’anno) ma su una cosa soltanto ha chiesto rassicurazioni, ovvero se il nuovo tecnico lo ritenga funzionale al progetto. Gigi ha chiesto solo di essere ancora ritenuto affidabile dal tecnico, nuovo o vecchio che sia. La stagione 2020-21 sarà la sua 26ª tra i professionisti, che gli consentirà di staccare Totti e Maldini.