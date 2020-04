Notizie Fiorentina, Kouame: “Senza infortunio sarei in Premier”

Ultime Fiorentina | Christian Kouame, attaccante della Fiorentina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Kouame

«Mi piace tutto di Eto’o. È il mio idolo insieme a Drogba. Ha dovuto lottare molto per emergere, rappresenta l’Africa, incarna lo spirito di sacrificio. Vorrei rubargli la capacità di fare gol».

Infortunio e mercato?

«Non ho rimpianti. Sarei dovuto andare in Premier e mi sarebbe piaciuto perché quello inglese un calcio da sogno. Però mi sono fatto male. Il destino voleva che restassi in Italia».

Sogno?

«Il mio primo obiettivo è tornare prima possibile in campo. Poi vorrei giocare un giorno la Champions, magari con questa maglia. Mi piacerebbe vincere qualche trofeo e giocare un mondiale con la mia nazionale».

Gol?

«Quando segnerà sarà bellissimo. Qualcosa di liberatorio che dedicherò alla mia famiglia e a tutti coloro che in questi mesi mi hanno aiutato e che ora combattono contro il virus».

Ribery?

«Di lui mi ha colpito tutto. Mi sembra di sognare sapendo che presto mi allenerò con un simile fenomeno. Franck ha una fame incredibile ancora oggi».

Chiesa?

«È giovanissimo, ma già un campione, in pianta stabile in nazionale. Vive per il calcio, ha una forza straripante. Giocare con lui in campo sarà incredibile».