Notizie Benevento, Vigorito: “Sempre penalizzati”

Ultime Benevento | Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a TMW Radio:

Le parole di Vigorito

“Questo virus era l’ultima cosa di cui aveva bisogno questo paese. Avevamo i primi segnali di ripresa dopo la crisi del 2009, ora è arrivata una vera e propria mazzata”.

Il protocollo FIGC è attuabile? “Sarà difficilmente attuabile anche in Serie A, non solo in B. E se vai verso un calcio più povero, è irrealizzabile. Si aggiungono costi di parecchie centinaia di migliaia di euro per una squadra di Serie B per finire il campionato. La spesa maggiore sarà per il ritiro lungo”.

Posizione? “Il Benevento vive una stagione unica da 14 anni a questa parte, ha sempre accettato le decisioni. Siamo stati danneggiati. In più nei famosi ripescaggi siamo sempre stati messi dietro alle varie Reggina e Vicenza per la loro storia, e non per il merito calcistico. Bisogna pensare ad altre valutazione, se fosse così, il Benevento non ci starebbe. Non si può annullare un intero anno di sacrifici, di tutti di chi si iscrive al campionato per vincerlo: essendo una soluzione non voluta da nessuno, bisogna far valere le classifiche che avevamo prima dello stop. Sarebbe uguale se stessi al 3o posto. Dopo 47 punti su 54 nell’andata, stavamo viaggiando con due punti in più nel ritorno. Noi ci uniformiamo alle decisioni ma devono essere giuste”.