Notizie Atalanta calcio, Sportiello ancora positivo al coronavirus

Preoccupano ancora le condizioni dell’estremo difensore della Dea, risultato ancora positivo al covid-19 dopo l’ennesimo tampone.

Ultime Atalanta, ancora problemi per Sportiello

Risultato per la prima volta positivo lo scorso 24 marzo, primo tra i suoi compagni di squadra, Marco Sportiello è ancora positivo al coronavirus. Si trova in buone condizioni e sta rispettando tutte le prescrizioni del caso, ma oggi, riferisce Sportmediaset, ha svolto il terzo tampone ed il risultato ha dato ancora esito positivo. L’incubo non è ancora finito, né per la città di Bergamo, né per il portiere ex Fiorentina.

Serie A e Coronavirus, quando sarà possibile ricominciare?

Questa notizia arriva ad apportare ulteriore contributo anche nel dibattito sull’opportunità o meno di tornare a giocare. Prendendo ad esempio proprio il portiere orobico, qualora da qui a 2 settimane dovesse svolgere 2 tamponi con esito negativo, allora sarebbe già in ritardo con la ripartenza degli allenamenti, che molte squadra stanno datando ai primi del mese prossimo.

Questo pomeriggio si è svolta una riunione presieduta dal Ministro dello Sport Spadafora, che visto la presenza dei vertici del calcio (le varie Leghe, FIGC) quelli arbitrali con l’AIA, l’AIC che tutela gli interessi dei calciatori e le varie commissioni medico-scientifiche rappresentate dai dottori Casasco e Zeppilli: ci si aspettava già un piano elaborato, mentre la realtà purtroppo è ben diversa.