News Napoli, Totti si confessa: “A Napoli mi trattarono come solo con Maradona avevano fatto”

News Napoli – Totti | E’ stata una rivalità molto sentita e lo è ancora oggi. Parliamo di quello che è il ‘derby del sole’, che vede protagoniste Roma e Napoli. Le due squadre, dopo aver rotto il gemellaggio nell’ormai lontano 1987, con il gesto di Bagni che accese le discussioni, molto animate, tra le due tifoserie. A parlare di gemellaggio, è il capitano storico del club capitolino, Francesco Totti. L’ex numero 10 della Roma e della Nazionale è intervenuto in diretta, attraverso il canale social dell’attore Salvatore Esposito, dichiarando apertamente di voler rivedere una riappacificazione tra le due tifoserie.

Una presa di posizione bella e buona di Totti, che lancia l’appello: “Sarebbe bello rivedere un gemellaggio, tutto nuovo, tra le due tifoserie”. Ma il ricordo più bello, che accomuna le due società, è negli anni più recenti. Ha raccontato alcune cose lo stesso ex calciatore romanista, che si è confessato parlando assieme al tifoso doc del Napoli e protagonista della serie Tv Gomorra, Salvatore Esposito.

Le parole di Francesco Totti sul Napoli

E’ stato accolto dai molti applausi nell’ultimo appuntamento che lo ha visto protagonista al San Paolo. E’ la confessione di Francesco Totti, attraverso le parole rivelate all’amico e attore, Salvatore Esposito. Ecco, di seguito, quanto ha annunciato l’ex capitano della Roma: “Sarò sempre grato ai tifosi del Napoli. Quando giocavo ancora con la Roma ti confesso che non mi accoglievano sempre bene, ma era normale, c’è rivalità. Quando però ho giocato la mia ultima partita al San Paolo, mi hanno accolto e salutato con un applauso. Quando succede questo, resti sbalordito. Per me è un gesto molto importante e lo hanno anche ripetuto. Sono tornato a Napoli da dirigente e anche lì è successo. Parlando con qualche tifoso, mi è stato detto ‘Guarda che tutto questo è successo solo con due persone: con te è con Maradona‘. Una cosa del genere, ti fa sentire un vero e proprio santone”.