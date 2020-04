Ultime Inter, la denuncia di Lukaku nell’intervista: “Eravamo tutti malati”. Il club interviene

Ultime Inter news Lukaku Coronavirus smentite | Nella giornata di ieri, Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, aveva lanciato l’allarme Coronavirus in casa nerazzurra. Il calciatore belga, ospite sulla trasmissione social di Vier, condotta da Kat Kerkhofs, moglie di Dries Mertens, aveva rivelato che già a gennaio nell’Inter circolava l’epidemia Coronavirus. Queste parte delle parole di Lukaku: “Giuro che quando tornammo a casa post Cagliari, eravamo 23 giocatori su 25 malati. Skriniar ha dovuto addirittura lasciare il campo, stava per svenire. Tutti tossivamo e avevamo la febbre”. Il calciatore ha poi confermato che nessuno avesse fatto il test e che quindi non si saprà mai con certezza se si trattasse di Covid 19. Intanto, dopo queste parole choc e a sorpresa, è dovuta intervenire direttamente l’Inter, che non ha preso affatto bene le dichiarazioni del proprio attaccante.

News Inter, club sorpreso e costretto a smentire le parole di Lukaku sull’epidemia: video rimosso e scuse

Il club nerazzurro, come riporta La Gazzetta dello Sport, è rimasto spiazzato e ha accolto con sorpresa le parole di Lukaku sulla presunta epidemia da Coronavirus a fine gennaio. Come riporta il quotidiano, l’Inter avrebbe smentito ufficiosamente che in quel periodo ci fossero 23 giocatori su 25 malati. Inoltre, pare che il calciatore abbia rimosso il video dai social e già chiesto scusa alla società, che ha deciso di non multarlo. Di certo, verso fine gennaio, l’Inter non aveva a disposizione per sintomi influenzali De Vrij, Skriniar e D’Ambrosio.