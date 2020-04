Fase 2: non tutte le Regioni apriranno, i dettagli

Fase 2 non per tutti. Le Regioni saranno valutate e si comincerà con la “fase 2”. Possibile che l’apertura non sia totale ma, come riportato dal Messaggero, che si proceda a valutare Regione per Regioni, caso per caso, prima di dare l’ok alla riapertura. In particolar modo, le Regioni meno colpite avranno delle “libertà maggiori” rispetto a quelle che ancora lottano a pieno regime contro il virus.

Ultime Fase 2: le decisioni del Governo in arrivo

Questa consisterà nel riaprire l’attività delle imprese e di alcuni negozi, in particolare abbigliamento e calzature. Soltanto in un secondo momento si avrà modo di accedere a i centri commerciali. In fondo all’elenco anche bar, ristoranti, cinema, teatri. Certamente ultime le discoteche.

Le decisioni saranno prese sulla base di un protocollo nazionale unico, che sarà poi declinato a livello territoriale.

Il governo sta pensando di dare il via libera alla riapertura di tutti i negozi al dettaglio che sono in condizioni di garantire la sicurezza di personale e clienti con mascherine e guanti.

Ovviamente questi dovranno rispettare la distanza di un metro, e dovranno essere previste le file all’esterno, ed i dispenser per il disinfettante alle casse.

Tra le misure allo studio per ridurre l’affluenza è prolungare gli orari ed estendere le aperture 7 giorni su 7, per quei negozianti che saranno in condizione di sostenere le spese e vorranno farlo.