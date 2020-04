Coronavirus, Spadafora: “Lutto atroce, farò di tutto per la tutelare gli sportivi”

Coronavirus, Vincenzo Spadafora fa chiarezza: “Vogliamo risolvere il problema e ripartire”

Coronavirus – Spadafora | Il Ministro dello Sport è stato molto attivo in queste ultime settimane, dicendo la propria e spesso mettendosi a discutere con i vertici del calcio. Sì, perché al centro delle discussioni tra gli amanti del calcio, c’è sicuramente quella legata a quando e come la Serie A ripartirà. Ha toccato questo tema, affacciandosi però su tutto il panorama dello sport, italiano e non, il Ministro delle discipline sportive, Vincenzo Spadafora. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intera Italia. Le sue parole sono molto chiare, in merito alla volontà di concentrare tutta l’attenzione non solo su quello che è il mondo del calcio, ma allargandolo a tutte le manifestazioni sportive e attività di ogni tipo.

Le parole del Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora

Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha lanciato un messaggio ben preciso attraverso i suoi canali social. Vi proponiamo uno stralcio delle dichiarazioni apparse sul suo profilo ufficiale di Facebook: “Sono anche io un tifoso cui manca seguire la propria squadra. Aspettavo con entusiasmo gli Europei di quest’estate, ma saranno rimandati. Come sono state rimandate le Olimpiadi. Come è stato rimandato il Giro d’Italia. Come sono state rimandate le competizioni di tutti gli sport nel nostro Paese. E’ un enorme dispiacere, dentro un dolore molto più grande e più profondo, dentro un lutto atroce che ha colpito il nostro Paese, l’Europa, il mondo intero. Il riferimento è ovviamente all’allarme legato al Coronavirus.

Il Ministro, continua: “Oggi, oltre ai rappresentanti della FIGC, ho incontrato anche i 19 Presidenti delle Discipline Associate. Farò di tutto perché nel decreto che a breve approveremo siano contenute tutte quelle norme che assicurino a tutto il mondo dello sport e ai lavoratori il sostegno necessario per impedire che anche una sola realtà sportiva debba chiudere o che una sola persona perda il suo lavoro”.