Coronavirus, l’Italia riparte? Spunta l’ipotesi sugli spostamenti dal 4 maggio in poi

Coronavirus, l’Italia potrebbe ripartire dal 4 maggio: sì agli spostamenti senza varcare i confini della regione

Coronavirus – Italia | La nostra penisola si prepara a quella che sarà la ripresa per l’intera Italia. La deadline è fissata al 4 maggio, data che potrebbe diventare storica. Sì, perché gli italiani, stando a quel che riportano i colleghi de La Repubblica, potrebbero entrare nella cosiddetta ‘fase due‘. Dai primi giorni di maggio, infatti, ai cittadini italiani potrebbe essere nuovamente consentita la mobilità libera all’interno della propria regione. Sì, senza varcare i confini regionali, i cittadini potranno spostarsi da Comune a Comune, stando a quelle che sono le ipotesi non ancora ufficializzate. C’è da sapere che infatti, il Governo sta ragionando sul piano da attuare, a partire dal prossimo 4 maggio. Dopo due mesi di totale emergenza legata al Coronavirus, i cittadini italiani potrebbero vedere un nuovo spiraglio.

Coronavirus, verso la fase due: il CTS raccomanda la massima cautela

E’ arrivata la raccomandazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), in merito all’epidemia Coronavirus. Al centro della discussione c’è sempre la volontà di continuare a seguire le linee, seguendo con massima cautela, quella che sarà la ripresa delle attività all’interno di ogni regione. Saranno consentiti gli spostamenti, ma toccherà restare con i piedi per terra. L’Italia vuole procedere, appunto, con cautela massima per evitare un secondo picco che stenderebbe definitivamente la nostra Nazione.