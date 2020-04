Coronavirus, tracce nelle fogne italiane: indicano presenza di un focolaio

Coronavirus Italia, tracce nelle fogne italiane

Coronavirus Italia tracce fogne italiane ultime | L’Italia continua la lotta al Coronvirus. Il paese si prepara alla Fase 2, ma l’emergenza resta alta, soprattutto al Nord Italia. Intanto, secondo alcuni risultati una ricerca condotta a Roma e Milano nelle ultime settimane dall’Istituto Superiore di Sanità, sarebbero stati individuati nelle fogne italiane materiale genetico del virus Covid 19. Scoperte nelle acque di scarico dunque materiale genetico del Coronavirus, ma secondo l’ISS (Istituto superiore di Sanità) questa può essere una buona notizia. I focolai epidemici potrebbero essere tracciati stesso da lì. Scoperta molto importante confermata dal presidente Silvio Brusaferro.

Coronavirus, tracce nelle fogne italiane: per l’ISS può essere utile per individuare presenza di un focolaio epidemico

Su 8 campioni di acque di scarico raccolti nel mese di febbraio, ben 2 sono stati individuati nella zona Occidentale e Centro-orientale di Milano con la presenza di RNA del nuovo Coronavirus. Lo stesso è accaduto a Roma. Per il presidente dell’ISS, non bisognerà andare nel panico per una scoperta simile, ma bensì aiutare ad arginare il virus e scoprire i possibili focolai epidemici nelle varie zone. Confermato dal presidente Silvio Brusaferro che questa scoperta di Covid 19 nelle acque di scarico non implica alcun rischio per la salute umana. Il processo che comprende potabilizzazione delle acque sarebbe quindi controllato e non comporta nessun tipo di rischio alla popolazione italiana.