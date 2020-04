Notizie Coronavirus, in Inghilterra le morti sono più del doppio

Coronavirus Inghilterra morti nascoste cifre ufficiali ultime notizie | Caos da Coronavirus, il mondo intero è pronto a tornare alla vita normale con le giuste restrizioni, ma per l’OMS si tratta di una scelta azzardata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme riguardo il rischio elevato di una seconda ondata da contagio. Continuano le polemiche su i rischi elevati da contagio, intanto, ancora tante le polemiche sulle tante morti causate dal Coronavirus e non confermate nei dati ufficiali. Questa volta tocca all’Inghilterra che è finita nell’occhio del ciclone. Dalla Svezia, invece, fanno sapere che ci sarà immunità di gregge a maggio, dove un abitante su tre sarà contagiato nella città di Stoccolma.

In Inghilterra, ad oggi, sono state confermate 18100 morti da Coronavirus. Ma non sembrano queste le cifre ufficiali. Infatti, secondo quanto dichiarato dal Financial Times, sono più del doppio le vittime da coronavirus nel Regno Unito. Lo studio del Financial Times parla delle tante ‘morti nascoste’ a causa del conteggio non effettuato tra i decessi nelle abitazioni o residenze per anziani. Le vittime non sarebbero quindi circa 20mila come riportato dai bollettini Governativi, ma ben più del doppio.