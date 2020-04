Notizie Coronavirus, arriva l’allarme della seconda ondata

Coronavirus Francia seconda ondata ultime notizie | Mentre l’OMS lancia l’allarme, con i rischi ancora elevati da contagio in tutto il mondo, l’Italia, con il Premier italiano Giuseppe Conte si prepara alla Fase 2 del paese in lotta con il Coronavirus. Nei giorni scorsi, è stato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha chiaramente detto: “Dobbiamo ancora affrontare il peggio”. Intanto, dalla Francia, arrivano le conferme di una possibile seconda ondata per tutta Europa che potrebbe complicare la lotta al Covid 19.

Coronavirus, immunità troppo bassa: in arrivo seconda ondata in Europa

Medici e scienziati tutti collegati sulla stessa idea, forte rischio per l’arrivo di una seconda ondata di contagi. Ipotesi ignorata o sottovalutata al momento dai tanti paesi d’Europa che sono pronti a tornare alla vita normale ma con qualche restrizione. Intanto, il noto quotidiano Telegraph, si sofferma sullo studio svolto in Francia in queste ultime settimane, dall’istituto Pasteur. Lo studio rivela il forte allarme comune a tutti i paesi del mondo per il rischio di seconda ondata. Secondo le stime, meno del 6% della popolazione avrà contratto il coronavirus quando ci sarà la fine del lockdown in Francia (11 maggio). Inoltre, la percentuale bassa di popolazione immunizzata fa temere quindi la seconda forte ondata di contagi.