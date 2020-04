Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile di mercoledì 22 aprile

Arrivano i dati della Protezione Civile, in attesa della conferenza stampa di domani pomeriggio: i numeri continuano a mostrare segnali confortanti.

I numeri della lotta al Covid-19

Resta il segno meno. Quest’oggi il numero dei contagiati cala, anche se di pochi unità, ma continua ad essere inferiore rispetto al giorno precedente: -10 è il numero che consente di combattere con rinnovato ottimismo. Ieri erano state oltre 500 in meno, ma questo è un dato che si spiega, oltre che con le guarigioni, anche con l’aumento dei tamponi. Nelle ultime 24 ore infatti ne sono stati fatti oltre 60.000. Il rapporto tra positivi e tamponi effettuati è del 5,3%: anche questo dato è in discesa, visto che negli ultimi giorni si era attestato intorno al 5,7%.

Purtroppo le vittime sono ancora 437, ma calano ancora i ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 2.384 persone, 87 meno di 24 ore fa. Anche i ricoverati con sintomi sono in diminuzione: parliamo di 23.805 persone, 329 meno di ieri. Come abbiamo imparato a capire ormai, è questo il dato che dà più speranza per poter ricominciare presto con la famosa fase 2, che interessa, chiaramente, anche il mondo del calcio.

Serie A, non c’è ancora accordo

Questo pomeriggio è arrivata una sorta di fumata grigia dopo l’incontro tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ed i vertici del calcio (FIGC, AIA, AIC, le varie leghe e le rappresentanze della mondo della medicina): purtroppo per i tifosi, non esiste ancora un piano di rientro in campo.