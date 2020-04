Coronavirus, Berlusconi: “Campionato? Non è un’urgenza, prima la salute”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Coronavirus: Berlusconi sulla ripresa del campionato

Coronavirus Berlusconi | Uno scenario davvero surreale quello che stiamo osservando in Italia, soprattutto in ambito calcistico, dove molte cose stanno cambiando, e dove molte altre saranno ancora una volta stravolte. Il calcio giocato è fermo da ormai diverse settimane, e adesso l’interrogativo più importante riguarda la fatidica ripresa, ancora lontana a detta di molti addetti ai lavori.

Nel corso di questi ultimi giorni ci sono state tante dichiarazioni, e i pareri tra i Presidenti restano ancora una volta abbastanza discordanti. A dire la sua ci ha pensato anche Silvio Berlusconi, ex Presidente del Milan. Ecco le sue parole riportate da Sport Mediaset:

“Io sono un uomo di sport, ma al momento la salute e la prudenza vengono prima di tutto. Ne riparleremo dopo l’estate, il calcio non è una priorità. La ripresa del campionato non è una soluzione valida, e non lo è neppure giocare a porte chiuse: il contatto fisico tra i giocatori c’è sempre”

Ripresa al campionato? Parola alle squadre

Il campionato per ora è in stallo, ma nelle ultime ore sono arrivate delle importanti notizie in merito. Le squadre di Serie A si sono volute esprimere, ed è arrivata una decisione unanime. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.