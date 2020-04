No sputi, soffiate di naso e palla disinfettata: come si torna in campo, il protocollo

Un protocollo molto dettagliato permette già di scendere in campo: andiamo ad esaminarlo nel dettaglio. Che il calcio abbia già sconfitto il coronavirus?

La lotta al covid-19 passa per il calcio

“Allora ragazzi, queste sono le regole: niente sputi, no a soffiate di naso sportive, e portatemi l’amuchina per il pallone…“: potrebbe essere questo l’ipotetico discorso prepartita di un arbitro da qui a pochi giorni. Succede nelle isole Far Oer, dove il calcio prova già a convivere con il covid-19. Da sabato 9 maggio ricomincia la Formuladeildin, il campionato nazionale. Vero che nel paese, secondo l’OMS, non c’è stata nessuna vittima ed i casi accertati sono soltanto 165. Ma il protocollo, quello che Italia e Germania cercano di elaborare da settimane, qui c’è.

Il protocollo anti-coronavirus delle Far Oer

Si gioca a porte chiuse. In campo niente sputi, o soffiate di naso, ci sarà una bottiglia personale per ogni calciatore. Tutti dovranno lavarsi le mani prima e dopo la partita, mentre prima del calcio d’inizio verrà disinfettato anche il pallone. Ogni club dovrà garantire 2 spogliatoi per squadra.

Sarà come sempre il campionato del sole perenne, dei pochi professionisti: si possono contare sulle dita di una mano, il resto fanno tutti un altro mestiere. L’ex Udinese Blé adesso ha 38 anni e per arrotondare lo stipendio lavora in un’azienda ittica. Lo spagnolo Tarancon è uno dei pochi professionisti e spiega a Mundo Deportivo: “Da lunedì scorso, 20 aprile, hanno riaperto le scuole, e adesso possiamo di nuovo allenarci tutti insieme. Ci adatteremo alle nuove regole ma giocare a calcio è sempre bellissimo“.