Calciomercato Torino, rinnovo Longo: vicina la fumata bianca

Calciomercato Torino, il rinnovo di Longo vicino alla fumata bianca: Cairo ha scelto per il futuro

Calciomercato Torino – Rinnovo Longo | Mentre il calcio è fermo, è tempo di riflessioni per quel che riguarda le diverse società di Serie A. E’ il discorso che riguarda il Torino, che da poco aveva cambiato la guida tecnica, affidando l’incarico a Moreno Longo e licenziando Walter Mazzarri. L’esonero dell’ex tecnico di Napoli e Inter era servito a dare una scossa al club granata, che però non è ancora arrivata. Zero vittorie e sole sconfitte, con il club piemontese che è sprofondato ancora di più nelle zone critiche di classifica. Fuori dalla lotta salvezza, ma le ambizioni della società ad inizio anno, erano del tutto diverse. Ciononostante comunque, il presidente Urbano Cairo sembra aver deciso per il futuro del Torino: potrebbe arrivare il rinnovo per Longo.

News Torino, fiducia a Longo: il tecnico sarebbe vicino al rinnovo

A rivelare la notizia sono i colleghi di Tuttosport, con il patron del Torino pronto a dare una scossa all’ambiente granata. Nonostante la difficile stagione, vuole ribadire con forte convinzione la scelta di aver prelevato Moreno Longo. Infatti, il tecnico dei granata potrebbe essere il volto in panchina ancora per lungo al Torino, vicinissimo alla firma per la conferma anche nella prossima stagione. Una scelta, appunto, di grande significato: nonostante le tre sconfitte rimediate su tre partite disputate, la fiducia verso il nuovo tecnico è totale da parte della dirigenza granata. Torino e Longo, rinnovo vicino: una storia destinata a continuare.