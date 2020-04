Calciomercato Roma: via Dzeko, dentro Vlahovic

Ultime Roma, ora Dzeko è di nuovo un problema. Come riportato dal Corriere dello Sport il futuro di Edin Dzeko non è così certo.

Sembra che il club lo faccia a posta, ogni anno cambia a fine anno il capitano. Il problema ora non è tattico o di età ma legato allo stipendio. Il bosniaco con l’ultimo rinnovo guadagna 7,5 milioni netti, con contratto in scadenza nel 2022. Per la Roma questo è un impegno troppo grande. Senza qualificazione in Champions League servirà vendere diversi calciatori dal contratto pesante.

Per questo la Roma ha aperto alla cessione, se esiste la possibilità di cedere Dzeko, si procederà. A differenza dello scorso anno, oggi invece è Dzeko a voler restare, ma se capitasse un’occasione importante a 34 anni potrebbe anche pensarci.

Ultime Roma: chi prende Dzeko? La Roma ha in mente un sostituto

In Italia potrebbe tornare alla carica l’Inter, qualora dovesse saltare l’arrivo di Giroud, su input di Conte che già due volte aveva chiesto il calciatore a Londra e a Milano. Il problema è che l’Inter vorrebbe la punta praticamente gratis e non alla cifra dello scorso anno, ovvero 12 milioni. Altre opzioni possono venire dall’estero: il Real Madrid per esempio, non contenta di Jovic, potrebbe essere interessato.

L’erede giusto potrebbe essere il serbo Dusan Vlahovic, classe 2000 esploso in questo campioanto con la Fiorentina. Ma prima di comprare, Petrachi deve cercare di incassare.