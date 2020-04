Ultime Roma: via Dzeko, dentro Vlahovic

Ultime Roma Dzeko cessione | Edin Dzeko, attaccante e capitano della Roma, nelle ultime ore è stato al centro di rumors di mercato in merito alla crisi economica da Coronavirus. Secondo alcuni organi di stampa, il contratto con scadenza nel 2022 a 7,5 milioni netti a stagione, con l’emergenza coronavirus rappresenterebbe un peso notevole nelle casse della società giallorossa, soprattutto senza qualificazione alla prossima Champions League. Il calciatore 34enne è stato vicino all’Inter la scorsa stagione e in queste ore si parlava di un suo addio per alleggerire le spese economiche per puntare su un calciatore più giovane e da un ingaggio molto più inferiore. Uno di questi poteva essere il serbo Dusan Vlahovic, classe 2000 esploso in questa stagione con la maglia della Fiorentina. Ora però la Roma stesso con un comunicato ha smentito tutto.

Calciomercato Roma: nessun caso Dzeko, arriva la nota del club

Questo il comunicato dell’AS Roma con una dichiarazione all’Ansa in merito ad una cessione di Edin Dzeko, smentite anche su un nuovo rinnovo di contratto:

“L’AS Roma e’ estremamente soddisfatta di come Edin stia interpretando il ruolo di capitano, ancora di piu’ in un momento cosi’ delicato Non c’e’ nessuna strategia in atto per cambiare il suo futuro, che e’ nella Roma, ne’ il club ha pensato di rivedere i propri accordi con il calciatore. Inoltre, la societa’ precisa “che le notizie in merito ad altri rinnovi di contratto, pubblicate da alcuni organi di stampa nei giorni precedenti, sono del tutto prive di fondamento”.