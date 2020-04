Calciomercato Napoli, sfida alla Lazio per Luis Suarez: i dettagli

Calciomercato Napoli Lazio Luis Suarez | Il calciomercato non è mai fermo e anche durante lo stop al calcio i club cercano nomi e profili interessanti per il futuro. Uno dei talenti che l’Italia guarda per il futuro è Luis Suarez, attaccante del Watford, attualmente in prestito alla Real Saragozza.

Calciomercato Napoli, sfida alla Lazio per Luis Suarez

La Lazio, nelle ultime settimane ha cercato contatti con il club di appartenenza per capire la fattibilità dell’affare. Non è, però, l’unico club interessato al giovane attaccante colombianoi. Stando a quanto riferisce il Mundo Deportivo, l’Atletico Madrid si è messo sulle sue tracce dopo l’ottima stagione alla Real Saragozza prima dello stop al calcio giocato. Ma in Italia ci sono altre pretendenti: su tutte il Napoli. Cristiano Giuntoli studia da tempo il profilo del ’97 colombiano e in estate potrebbe sfidare Lazio e Atletico per accaparrarselo.

I numeri di Luis Suarez

Il giovane attaccante colombiano ben presto acquisirà la nazionalità spagnola e per i club europei, dunque, sarà possibile acquistarlo senza occupare la casella extracomunitaria della rosa. E’ di proprietà del Watford ma ha sempre giocato in prestito in Spagna: prima al Valladolid, poi al Gimnastic e quest’anno Real Saragozza, il suo miglior anno, disputando il suo miglior anno. Ha siglato 17 reti in 29 partite che hanno portato i club più importanti ad interessarsi a lui.