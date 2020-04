Calciomercato Napoli: James in azzurro con lo “zampino” di Zuniga

Calciomercato Napoli: James Rodriguez torna di moda?

Ultime Napoli, James Rodriguez potrebbe arrivare in estate? Chi lo sa, dopo essere stato il sogno di un’estate intera di Carlo Ancelotti e dei tifosi azzurri, la stella colombiana a Madrid ha ricominciato a giocare.

In estate Camilo Zuniga è stato un grande alleato nella trattativa che un’estate fa avrebbe potuto portare James Rodriguez in azzurro che ha parlato nel corso di un’intervista concessa al Corriere dello Sport. «Gli consigliavo di accettare. Gli dicevo che al San Paolo sarebbe diventato un dio». Anche il calciatore in passato aveva detto “no” a diversi club per restare in azzurro. «Rifiutai la Juve e il Barça e scelsi di restare per l’affetto della gente». Correva l’anno 2013. Oggi l’azzurro vive in città in una bella casa insieme con la moglie Angelica e la piccola Sofia, nata a Napoli nel 2011, però evidentemente il passato è ben custodito.

Ultime Napoli, le parole di Zuniga a James

Zuniga ha poi parlato della voglia del numero dieci colombiano di venire a Napoli.

«Mi chiedeva di Napoli e io gli dicevo che sarebbe stato un po’ come in Colombia, tipo Barranquilla o Cartagena. Le persone sono calde e divertenti. Gli dissi anche: se vai a Napoli diventerai come un dio, ti adoreranno. Al San Paolo toccherai il pallone e tutti si alzeranno in piedi. Avevo detto a James di accettare il passaggio in azzurro, gli dicevo che avrebbe giocato sempre e che lo avrebbero amato sempre. Era la perfetta occasione da cogliere».