Calciomercato Milan: Theo Hernandez potrebbe tornare al Real Madrid

Calciomercato Milan, Theo Hernandez è finito nuovamente nel mirino del Real Madrid

Calciomercato Milan – Theo Hernandez | E’ stato uno degli acquisti migliori, per tutto il panorama della Serie A. Tra i top acquisti della scorsa estate, infatti, c’è il terzino dei rossoneri, Theo Hernandez. Il club milanista riuscì a spazzare via la concorrenza solida del Napoli di Carlo Ancelotti, tecnico che avrebbe voluto allenarlo nuovamente dopo l’esperienza madrilena, ma non riuscì a convincere lo stesso calciatore, nell’ultima estate. Alla fine, il terzino francese, scelse il Milan. E, nonostante le diverse difficoltà che vive il club rossonero in questi ultimi anni, ai rossoneri si è rivelata una mossa vincente. Ha macinato prestazioni ottime in questa travagliata stagione e, su di lui, è nuovamente finito il Real Madrid. Adesso la società dei blancos lo vorrebbe nuovamente, affidandogli il ruolo da perno fondamentale per il presente e il futuro del club.

Ultime Milan, Zidane pronto a fare uno sgarbo ai rossoneri: rivuole Theo Hernandez

A rivelare l’interessante news di calciomercato è il quotidiano francese Le 10 Sport. Il calciatore arrivò a Milano per una cifra intorno ai 20 milioni, ma adesso la sua valutazione di mercato è clamorosamente schizzata alle stelle. E’ per questo che ora, per portarlo via dai rossoneri, ci vorrà una cifra enorme ed è questo quello che fanno sapere da Milano. Da capire però, è quanto il Milan sia intenzionato a tenere botta, in caso di assalto da parte di un club top europeo. Tra questi, che nutrono un forte interesse sul calciatore, ci sarebbe nuovamente il Real Madrid. Il club di Florentino Perez potrebbe bussare alle porte del Milan per riprendersi il proprio calciatore. Non ci sarebbe alcuna opzione di recompra e dunque conteranno molto due cose: le volontà della società rossonera e quelle dello stesso Theo Hernandez.