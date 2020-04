Calciomercato Juventus, Zidane nel 2021: conferme dalla Spagna

Calciomercato Juventus, Zidane arriva nella prossima stagione: l’indiscrezione dalla Spagna

Calciomercato Juventus – Zidane | Potrebbe tornare in Italia e potrebbe ritornare alla Juventus. E’ l’idea sempre più in auge per quel che concerne il vice-campione del Mondo 2006, Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid potrebbe dire addio, nuovamente, ai blancos. L’ipotesi più accreditata resta quella alla Juventus, con il sogno personalissimo di tornare a Torino per allenare la squadra che lo ha consacrato in Serie A. Un sogno ambito dallo stesso tecnico, come rivelano i colleghi spagnoli di Ok Diario, ma che accoglierebbero volentieri anche i tifosi bianconeri. Non perché Sarri abbia demeritato fino a questo momento, ma il ritorno del francese è molto gradito in terra piemontese.

Ultime Juventus, Zidane vuole tornare a Torino

Sembra intenzionato a lasciare il Real Madrid, ‘Zizou’ Zidane. Sì, il tecnico francese potrebbe arrivare in Serie A, tornando alla Juventus. Il pluricampione d’Europa, che ha ottenuto diverse Champions League sulla panchina del Real Madrid, sarebbe pronto a questa nuova sfida. Lui, che da tecnico ha sempre e solo fatto il nodo alla cravatta targata Real, potrebbe ritrovare Cristiano Ronaldo alla Juve. Alcuni screzi societari, proprio in virtù della cessione del campione portoghese, hanno rotto qualcosa di insanabile all’interno della società madrilena. Se il club di Andrea Agnelli dovesse dunque decidere di ripartire, troverà sulla panchina il tecnico francese. E’ questa l’idea, sempre più concreta, per il futuro della Juventus.