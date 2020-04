Calciomercato Juventus Mbappé Real Madrid | Uno dei nomi che scalda più di tutti il calciomercato internazionale è quello di Kylian Mbappe. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain fa gola a tutti i top club che farebbero di tutto per portarlo alla propria corte a partire dalla prossima stagione. La Juventus, negli ultimi mesi, si è messa sulle sue tracce per capire un’eventuale fattibilità dell’affare che però vedrebbe contro diversi concorrenti. A partire dal Real Madrid di Florentino Perez.

Calciomercato Juventus, l’agente di Mbappé: “Vuole giocare con Zidane”

A soli 21 anni è già uno dei migliori calciatori del mondo e il suo futuro potrebbe presto cambiare. Il suo agente, Yvan Le Mee, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marca circa il futuro del suo assistito.

“Mbappé vuole giocare per il Real Madrid. ​In un contesto normale, si poteva pensare che avrebbe firmato questa estate, ma ora non si possono pagare 300 milioni. Kylian vuole stare con il suo idolo Zidane e diventerà il miglior centravanti al mondo”.

Notizie Juve, Mbappé il sogno d’estate

Per la Juventus, dunque, non sarà semplice cercare di affondare il colpo per il giovanissimo attaccante francese. Il Real Madrid è solo una delle pretendenti: anche il Manchester City ha mostrato interesse e strapparlo alla concorrenza non sarà semplice. Per i bianconeri formare la coppia Ronaldo-Mbappé sarebbe il sogno della prossima estate anche se non è da escludere una permanenza al PSG.