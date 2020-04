Calciomercato Juventus, Moggi rivela: “Mi dicono che Icardi andrà al Milan”

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Moggi e la sua rivelazione su Icardi

Calcio Mercato Juventus Icardi | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e le big del nostro campionato si stanno attivando parecchio andando a caccia di rinforzi per la prossima stagione. In particolare occhi puntati sulla Juventus, il quale obiettivo sembrerebbe quello di rinforzarsi nel reparto offensivo. Una punta è il vero segno di Paratici e dirigenza, e nel mirino ci sono finita tantissimi giocatori.

Quello più suggestivo resta Mauro Icardi, vecchio pallino di Sarri e Juventus, e che potrebbe diventare un colpo concreto da qui a qualche mese. L’attaccante argentino non si sa ancora se verrà riscattato o meno dal PSG, e pertanto quella di Torino resta una pista calda. Intanto però arriva una dichiarazioni abbastanza importante da parte di uno che conosce benissimo l’ambiente bianconero: Luciano Moggi. L’ex direttore juventino ha spiazzato tutti a Canale 21: “Mi dicono che Icardi andrà al Milan”

Icardi-Juventus: di mezzo Napoli e Milan?

La Juventus ci proverà seriamente per Icardi, ma sul calciatore argentino ci sono altre pretendenti italiane. Il Milan potrebbe davvero essere in agguato, mentre si sta inserendo sempe di più nella trattativa il Napoli di Rino Gattuso. L’entourage non ha escluso la pista azzurra, i dettagli.