Calciomercato Juventus Emerson Palmieri Alex Sandro | La Juventus segue con interesse il futuro di Emerson Palmieri. Il difensore italo-brasiliano del Chelsea interessa ai bianconeri che nella prossima finestra di calciomercato cercheranno di mettere a segno colpi importanti a partire dalla difesa. Da Kurzawa al sogno Marcelo, passando per il ritorno in Italia di Emerson Palmieri.

Calciomercato Juventus, la mossa per arrivare ad Emerson Palmieri

L’esterno del Chelsea, in passato alla Roma, ha stregato i top club europei e si è guadagnato anche la convocazione in Nazionale con Roberto Mancini che punta anche su di lui per i prossimi Europei. La Juventus, dunque, non è l’unico club italiano interessato all’esterno dei Blues. Nelle ultime settimane anche l’Inter si è fatta sotto e in estate è prevista una vera e propria asta per riportarlo in Italia. Servirà un’offerta economica molto soddisfacente per il Chelsea e per lo stesso calciatore.

News Juve: scambio Emerson Palmieri-Alex Sandro possibile

La Juventus ci prova e secondo l’edizione odierna di Tuttosport, vorrebbe superare la concorrenza mettendo in atto uno scambio molto importante. Emerson Palmieri arriverebbe a Torino in cambio di Alex Sandro. Sarri conosce bene Emerson Palmieri, avendolo allenato nell’annata al Chelsea e sarebbe pronto a cedere l’attuale terzino della Juventus. Alex Sandro, però, ha molto mercato. In Premier League piace anche al Manchester City di Pep Guardiola che da tempo cerca un terzino sinistro di caratura mondiale.